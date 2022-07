Monza, Galliani è scatenato: un top di difesa nel mirino (Di lunedì 11 luglio 2022) Il mercato del neopromosso Monza non si ferma affatto qui, visto che Adriano Galliani ha già messo gli occhi su uno dei migliori difensori della Serie A come prossimo colpo in entrata. Difatti, la squadra del patron Silvio Berlusconi sta dimostrando ampiamente di non voler fare da comparsa nel massimo campionato italiano nella prossima stagione. Diversi colpi sono già stati annunciati: Pessina, Cragno, Ranocchia e Sensi su tutti per importanza. Ora le voci più insistenti riguardano l’acquisto di un bomber che trascini il reparto offensivo. Il Condor Galliani avrebbe già infatti contattato diversi nomi di altissimo livello come Icardi, Cavani e Suarez. Acerbi Lazio Monza Per il 352 del tecnico Stroppa è però necessario anche l’arrivo di un altro centrale di difesa. Il nome che si sta facendo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022) Il mercato del neopromossonon si ferma affatto qui, visto che Adrianoha già messo gli occhi su uno dei migliori difensori della Serie A come prossimo colpo in entrata. Difatti, la squadra del patron Silvio Berlusconi sta dimostrando ampiamente di non voler fare da comparsa nel massimo campionato italiano nella prossima stagione. Diversi colpi sono già stati annunciati: Pessina, Cragno, Ranocchia e Sensi su tutti per importanza. Ora le voci più insistenti riguardano l’acquisto di un bomber che trascini il reparto offensivo. Il Condoravrebbe già infatti contattato diversi nomi di altissimo livello come Icardi, Cavani e Suarez. Acerbi LazioPer il 352 del tecnico Stroppa è però necessario anche l’arrivo di un altro centrale di. Il nome che si sta facendo ...

