"L'allenatore nel pallone": Liedholm disse 'Devi fare Canà'

La Longobarda arriva in serie A per la prima volta. E lo fa in grande stile. Con l'ingaggio, direttamente dalla Puglia, di un allenatore di serie B, tutta tecnica e fervore. "Le migliori tattiche di preparazione nascono da 'Covercieno'", e arrivano stasera in tv con "L'allenatore nel pallone". Mister Oronzo Canà non è mai stato passeggero. Da Bari vecchia fino la Svezia L'allenatore nel pallone, foto da Canosa webSfiora l'erba verde dello stadio. Giacca in spalla e passo felpato, scende in campo anche il dodicesimo uomo. Che realizza il suo sogno: arrivare a preparare la massima serie. Oronzo Canà (Lino Banfi) rappresenta il mondo del calcio degli indimenticabili anni '80. In un film che divenne leggenda. Tutto nacque su un aereo: quando nei voli Roma-Milano, Lino sedeva vicino Nils Liedholm, ...

