Juve | primo incontro non risolutivo con il Bayern Monaco per de Ligt

primo incontro non risolutivo tra la Juve e il Bayern Monaco per de Ligt. I tedeschi offrono 60 milioni più bonus Si è concluso il primo incontro tra la Juve e il Bayern Monaco per de Ligt. Un incontro, come riporta Gianluca Di Marzio, cordiale, ma non risolutivo. Giovanni Albanese di Gazzetta dello Sport ha riportato anche le cifre: 60 milioni più dieci di bonus. Troppo pochi per i bianconeri, che aspettano il rilancio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

