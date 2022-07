(Di lunedì 11 luglio 2022) di Giovanni Ceriani Sì, sintetizzando possiamo dire che il Pd è un, mentre i 5stelle sono una forza morale. In questa differenza originaria sta tutta la traiettoria politica dei due partiti e il loro stare più o meno simpatici alle classi dominanti e al sistema. I 5stelle essendo una forza intrinsecamente e genuinamente morale sono una forza che litiga su tutto, di ogni questione fanno una “questione”, alla prima divergenza scatta una espulsione o una scissione. È la loro forza ma anche la loro debolezza. La loro forza perché tanta moralità ha consentito di far paura ai potenti, di scompaginare l’agenda politica tradizionale e mettere al centro i temi della legalità, della giustizia sociale, dei diritti, della dignità del lavoro, dell’ambiente e dei beni comuni. La loro debolezza perché appunto tanta moralità espone alle critiche, alle ...

Pubblicità

ilfattoblog : Il Pd è un partito amorale, ma per il M5s resta comunque il male minore - ParliamoDiNews : Il Pd è un partito amorale, ma per il M5s resta comunque il male minore - Il Fatto Quotidiano #Movimento5Stelle #PD… - operatwitt : @gloquenzi Perché i 5S sono un partito amorale e estremamente violento. Dal primo giorno. -

L'Espresso

...che si è costruito fin da ragazzo e che si esprime in una personalità disordinata e. ...agli arresti domiciliari durante il lockdown o negare l'evidenza di fronte agli scandali nel suo. ......in cui prevalgono gli egoismi più deleteri, la denatalità più feroce e l'incapacità di vedere oltre l'orizzonte' ha dichiarato Erminio Brambilla, Presidente delUnione Cattolica, il ... Ricatto all’Europa, L’Espresso in edicola e online da domenica 10 luglio