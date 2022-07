Governo, il penultimatum di Salvini: «Da ora in poi voteremo solo quel che serve all’Italia» (Di lunedì 11 luglio 2022) «Nessuno ci aveva detto che all’ordine del giorno del Governo c’erano droga ed immigrati». Da Adro, provincia bresciana, Matteo Salvini la mette così. È solo la premessa di un annuncio impegnativo: «Da ora in avanti noi voteremo solo e soltanto quello che serve all’Italia e agli italiani. Il resto lo lasciamo votare a Pd e M5S». Parole che lasciano intravedere il secondo lato della morsa – il primo lo rappresentano i grillini di Giuseppe Conte – stretta intorno al Governo. Certo, staccare la spina a Mario Draghi non è facile per nessuno. Tantomeno per Salvini, trattenuto nella sua strategia movimentista dal peso crescente dei governatori leghisti, a cominciare dall’emergente Massimiliano Fedriga che ha stravinto le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) «Nessuno ci aveva detto che all’ordine del giorno delc’erano droga ed immigrati». Da Adro, provincia bresciana, Matteola mette così. Èla premessa di un annuncio impegnativo: «Da ora in avanti noie soltantolo chee agli italiani. Il resto lo lasciamo votare a Pd e M5S». Parole che lasciano intravedere il secondo lato della morsa – il primo lo rappresentano i grillini di Giuseppe Conte – stretta intorno al. Certo, staccare la spina a Mario Draghi non è facile per nessuno. Tantomeno per, trattenuto nella sua strategia movimentista dal peso crescente dei governatori leghisti, a cominciare dall’emergente Massimiliano Fedriga che ha stravinto le ...

Pubblicità

AnnalisaChirico : Conte è specialista nei penultimatum. Che senso ha bloccare i lavori del Parlamento e minacciare la stabilità del G… - ATHOMICAAQUILA1 : Inizia una nuova settimana che si preannuncia piena di insidie per il governo. Conte continua ad emettere penultima… - AnselmoDelDuca : RT @martinoloiacono: Di Maio ci aveva visto lungo sui penultimatum di Conte. Il pacchetto di voti di IPF potrebbe essere decisivo per salva… - MichelaRoi : RT @martinoloiacono: Di Maio ci aveva visto lungo sui penultimatum di Conte. Il pacchetto di voti di IPF potrebbe essere decisivo per salva… - JacopoSorbo : RT @martinoloiacono: Di Maio ci aveva visto lungo sui penultimatum di Conte. Il pacchetto di voti di IPF potrebbe essere decisivo per salva… -