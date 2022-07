F1, che problema ha avuto Sainz al motore? Binotto: “Forse lo stesso di Leclerc a Baku, siamo preoccupati” (Di lunedì 11 luglio 2022) Mattia Binotto esprime la propria opinione alla stampa al termine del Gran Premio d’Austria, 11ma tappa del Mondiale F1 2022. Il team principal della Ferrari è tornato a parlare sul danno avuto da Carlos Sainz, out dalla competizione di Spielberg a pochi giri dalla fine. La tappa in Stiria non ha sorriso allo spagnolo che aveva tutte le carte in regola per ottenere un prezioso podio. La missione non è riuscita per il #55 del gruppo, pilota che proverà a rifarsi sin dal prossimo round che tra due settimane si svolgerà in quel del Paul Ricard. Binotto ha rilasciato alla stampa ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Credo che sino a ora abbiamo avuto solo due rotture di motore in stagione. Le altre sono state legate a problemi derivanti da componenti della power unit più che guai legati al ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Mattiaesprime la propria opinione alla stampa al termine del Gran Premio d’Austria, 11ma tappa del Mondiale F1 2022. Il team principal della Ferrari è tornato a parlare sul dannoda Carlos, out dalla competizione di Spielberg a pochi giri dalla fine. La tappa in Stiria non ha sorriso allo spagnolo che aveva tutte le carte in regola per ottenere un prezioso podio. La missione non è riuscita per il #55 del gruppo, pilota che proverà a rifarsi sin dal prossimo round che tra due settimane si svolgerà in quel del Paul Ricard.ha rilasciato alla stampa ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Credo che sino a ora abbiamosolo due rotture diin stagione. Le altre sono state legate a problemi derivanti da componenti della power unit più che guai legati al ...

