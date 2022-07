E’ morto Angelo Guglielmi | storico direttore di Rai3

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 11 luglio 2022)Si è spento nel sonno, questa notte a Roma,, colui che diresse la terza rete dal 1987 al 1994 dandole un’impronta forte, rimasta nel tempo. Classe 1929, nato ad Arona in provincia di Novara, è considerato il fondatore della tv verità. Critico letterario, saggista e giornalista,entrò in Rai nel 1955, dopo aver conseguito la laurea in Lettere nel 1951. Prima di arrivare a Rai 3, è stato capostruttura di Rai 1 ed ha diretto il Centro di Produzione Rai di via Teulada. Tra i primi programmi da lui ideati c’è Bontà Loro di Maurizio Costanzo, ma risalgono al suo periodo a Rai 3 titoli quali Telefono Giallo, Samarcanda, Linea rovente, Un giorno in pretura, La TV delle ragazze, Io confesso, Magazine 3, Avanzi, Ultimo minuto, Quelli che il Calcio (che poi migrò su ...