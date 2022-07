È morto Angelo Guglielmi | storico direttore di Rai3 Blob | Quelli che il calcio | i suoi format nella storia della tv

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3. Lanciò programmi che hanno fatto la storia e personaggi come… - RaiCultura : È morto, a 93 anni, Angelo Guglielmi storico direttore di Rai3. Dal 1987 al 1994 lanciò programmi cult come Un gior… - ilpost : È morto Angelo Guglielmi, intellettuale e storico direttore di Rai 3: aveva 93 anni - darioderrico : RT @fanpage: Addio allo storico direttore di Rai3 Angelo Guglielmi - Tele_Nicosia : Morto Angelo Guglielmi, fu lo storico direttore di Rai3 -

Lutto nel mondo della televisione, dello spettacolo e in casa Rai: èoggiGuglielmi . Fu un grandissimo critico letterario, ma anche saggista, giornalista e dirigente televisivo, al timone per anni di Rai Tre. Aveva 93 anni e come riferito dal quotidiano ...... tra il 1987 e il 1994, nascono programmi cult come Telefono giallo, Samarcanda, Un giorno in pretura, La Tv delle ragazze, Blob, Chi l'ha visto E'nella notte a RomaGuglielmi. Lo ...Lutto nel mondo della tv. È morto nella notte all'età di 93 anni Angelo Guglielmi. Si è spento nel sonno. Storico direttore di Rai3, lanciò programmi che hanno ...È morto all'improvviso uno dei nomi di punta della dirigenza Rai. La notizia ha lasciato tutti senza parole: ecco di chi si tratta.