Dufry compra Autogrill | nasce un colosso da 12 mld I Benetton diventeranno gli azionisti di maggioranza

(Di lunedì 11 luglio 2022) L'azionista didihanno annunciato la sottoscrizione di un accordo finalizzato alla creazione di un gruppo globale nel settore dei servizi di ristorazione. Alessandro: "Con questo accordo saremo leader globali". Le nozze ora sono ufficiali: ilelvetico dei duty freesta per acquisire, il gruppo italiano della ristorazione italiana che opera in aeroporti e autostrade.lancerà un’offerta di acquisto e scambio che punta a ritirare il titolo dal mercato e a cui la Edizione dei(padrona al 50,3%) ha già detto che aderirà in titoli, diventando il primo socio del nuovocherà dall’operazione con una quota che oscilla tra ...