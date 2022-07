Dopo mesi di coltivazione appassionata ho cannabis a casa che mi basta per un anno dice Mattia Santori (Di lunedì 11 luglio 2022) E’ bufera sul consigliere Santori, leader delle Sardine che coltiva cannabis in casa. La legalizzazione è in discussione al Parlamento. Il leader delle sardine Mattia Santori è finito di nuovo al centro delle polemiche. A far discutere, una sua dichiarazione riguardo la cannabis. “La settimana scorsa ho raccolto la mia prima coltivazione indoor. Tre piantine che coprono L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 11 luglio 2022) E’ bufera sul consigliere, leader delle Sardine che coltivain. La legalizzazione è in discussione al Parlamento. Il leader delle sardineè finito di nuovo al centro delle polemiche. A far discutere, una sua dichiarazione riguardo la. “La settimana scorsa ho raccolto la mia primaindoor. Tre piantine che coprono L'articolo proviene da Leggilo.org.

