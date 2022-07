Atalanta, giovani e test per un ritiro pieno di sperimentazioni (risultato a parte) (Di lunedì 11 luglio 2022) Buona la prima. L’Atalanta contro la Rappresentativa Valseriana vince 15-0: triplette di Boga e Miranchuk, doppietta Malinovskyi e reti di Muriel, Zapata, Palomino, Lammers, Hateboer, Cissé e Koopmeiners. Al di là dei valori in campo confrontando la Dea con le avversarie in quel di Clusone, sarà un ritiro all’insegna della sperimentazione. Quella sperimentazione che serve L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus Atalanta con il pubblico, cosa fare per assistere alla finale di Coppa Italia Sportiello: “Abbiamo perso punti per strada, ma siamo motivati a fare bene” Atalanta, Jacobelli (Tuttosport) sui torti arbitrali: “8 errori nelle ultime 4 partite. Rocchi…” VIDEO – Il “Bergamoto” dei tifosi ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Buona la prima. L’contro la Rappresentativa Valseriana vince 15-0: triplette di Boga e Miranchuk, doppietta Malinovskyi e reti di Muriel, Zapata, Palomino, Lammers, Hateboer, Cissé e Koopmeiners. Al di là dei valori in campo confrontando la Dea con le avversarie in quel di Clusone, sarà unall’insegna della sperimentazione. Quella sperimentazione che serve L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventuscon il pubblico, cosa fare per assistere alla finale di Coppa Italia Sportiello: “Abbiamo perso punti per strada, ma siamo motivati a fare bene”, Jacobelli (Tuttosport) sui torti arbitrali: “8 errori nelle ultime 4 partite. Rocchi…” VIDEO – Il “Bergamoto” dei tifosi ...

Pubblicità

peppegas77 : @enricomazzoleni @K0RM4 Ma perché gli rispondete?? Se lo sente duro perché prendono i giovani di prospettiva per po… - Mattmol2 : @Flatjoker @JulzOa @russ_mario1 Ahahahah ma chi l’ha inventata questa regola? Allora avere un 41enne (36enne) in at… - BolognaSpazio : @MassiR23 @DavideGamberin1 Non è facile scalare la classifica. Per me bisognerà avere la 'fortuna' di riuscire a ve… - orahounbelnick : Le minchiate scritte dai milanisti ????? come se il futuro del calcio fosse risparmiare e fare progetti Atalanta sty… - Saiani_Andrea : @HoaraBorselli @ProfMBassetti Questi giovani, dopo il concerto tornano a casa dai genitori o dai nonni? Il giorno d… -

L'Atalanta si diverte: 15 gol, tris di Boga e Miranchuk. E quanto tifo per Ilicic In campo pure i giovani Okoli, Ruggeri, Zortea e Scalvini. Nella ripresa sale in cattedra Miranchuk:... Mercoledì l'Atalanta sfiderà la Rappresentativa Valli Bergamasche, sabato 16 il Gambarogno (... Calciomercato, pronto l'addio all'Inter: si decide nei prossimi giorni ... servendo alla corte di Inzaghi calciatori in grado di migliorare la rosa in un bel mix tra giovani ... Calciomercato Inter, nei prossimi giorni si decide il futuro di Pinamonti: tra Monza e Atalanta ... Tuttosport In campo pure iOkoli, Ruggeri, Zortea e Scalvini. Nella ripresa sale in cattedra Miranchuk:... Mercoledì l'sfiderà la Rappresentativa Valli Bergamasche, sabato 16 il Gambarogno (...... servendo alla corte di Inzaghi calciatori in grado di migliorare la rosa in un bel mix tra... Calciomercato Inter, nei prossimi giorni si decide il futuro di Pinamonti: tra Monza e... Atalanta, la strategia: giovani di talento per Gasperini