Aldo Grasso dice la sua sullo storytelling del Mundial ’82

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 11 luglio 2022) Quando il ricordo dei Mondiale 1982 si abbandona al racconto Corriere della Sera, di, pag. 43 Pensavo si ritrovassero in volo a parlare della vittoria della Nazionale italiana di Enzo Bearzot in Spagna, l’11 luglio del 1982. Invece l’aereo era fermo in qualche aeroporto militare, e a volare erano i ricordi. L’aereo era quello che riportò a Roma il presidente della Repubblica Sandro Pertini e i campioni del mondo e i quattro posti erano quelli occupati, attorno al tavolino dove si celebrò la partita a carte, dall’allora capo dello Stato, da Bearzot, da Dino Zoff e Franco Causio. Al loro posto ci sono ora il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis, Beppe Bergomi, l’economista Carlo Cottarelli e lo scrittore Giacomo Papi (ho appena terminato di leggere Italica, la sua curiosa antologia di racconti per ricostruire un secolo di storia). II ...