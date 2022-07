Vieri | il retroscena sull' Inter | I dirigenti erano ridicoli e scarsi Dissi a Branca di non presentarsi più alla Pinetina

(Di domenica 10 luglio 2022) Nella Bobo TV Show in diretta da Jesolo, Christianha raccontato alcuni episodi divertenti relativi al suo periodo con la maglia dell': "In ritiro la sera scrivevoa lavagna...

Pubblicità

CalcioToday.it

Tre tappe per ricominciare a parlare di calcio sorridendo" racconta, il leader dei bomber ... La gente adora ie noi glieli raccontiamo. Il menù è semplicissimo: ci sono quattro ex ...E rivela un: 'senon avesse segnato il primo gol degli azzurri avrei assegnato il rigore . Quando Bobo salta di testa, c'è un coreano che lo trattiene per la maglia'. Non si pente di ... Vieri e la Canalis, la love story e il retroscena: “Mi ha tradito” L'ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato ai giornalisti delle ambizioni della sua squadra, il mercato in entrata dei brianzoli non è affatto chiuso.Bobo Vieri ed Elisabetta Canalis erano una delle coppie più belle formate nel mondo dello spettacolo e della Serie A. Ecco il motivo della loro rottura.