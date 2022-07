Papa “Porre fine a folle guerra in Ucraina” (Di domenica 10 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Rinnovo la mia vicinaza al popolo ucraino, a quanti fanno le spese di brutali attacchi. Che Dio mostri la strada per Porre fine a questa folle guerra”. Lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus a piazza San Pietro, durante il quale ha rivolto il suo pensiero anche alla situazione nello Sri Lanka. “Mi unisco al dolore del popolo dello Sri Lanka che subisce gli effetti dell'instabilità politica ed economica – ha detto – Insieme ai vescovi rinnovo l'appello alla pace. Imploro coloro che hanno autorità di non ignorare il grido dei poveri”. – Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Rinnovo la mia vicinaza al popolo ucraino, a quanti fanno le spese di brutali attacchi. Che Dio mostri la strada pera questa”. Lo ha dettoFrancesco durante l'Angelus a piazza San Pietro, durante il quale ha rivolto il suo pensiero anche alla situazione nello Sri Lanka. “Mi unisco al dolore del popolo dello Sri Lanka che subisce gli effetti dell'instabilità politica ed economica – ha detto – Insieme ai vescovi rinnovo l'appello alla pace. Imploro coloro che hanno autorità di non ignorare il grido dei poveri”. – Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

