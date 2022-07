Napoli, infortunio Olivera: il recupero procede senza intoppi (Di domenica 10 luglio 2022) Il nuovo acquisto del Napoli Mathias Olivera continua il suo percorso di recupero dopo l’infortunio. Mathias Olivera ha subito un infortunio con la Nazionale uruguayana … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 10 luglio 2022) Il nuovo acquisto delMathiascontinua il suo percorso didopo l’. Mathiasha subito uncon la Nazionale uruguayana … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

Napoli_Report : Mathias #Olivera lavora a parte per recuperare dall’infortunio al ginocchio. @nico_bastone - SportdelSud : ???? Ola #Solbakken, esterno norvegese del Bodo Glimt seguito dal #Napoli, ha riportato un infortunio alla spalla ne… - infoitsport : TMW - Napoli, Olivera non affretta i tempi dopo l'infortunio: solo allenamento differenziato - NapoliCalciogol : TMW - #Napoli, Olivera non affretta i tempi dopo l'infortunio: solo allenamento differenziato… - sportli26181512 : Napoli, allenamento a Dimaro: in partitella gol e assist di #Kvaratskhelia: Gli azzurri hanno svolto la seduta pome… -