Marcel Proust, il più grande scrittore di tutti i tempi (Di domenica 10 luglio 2022) Il 10 Luglio 1871 a Parigi nacque il grande Marcel Proust, autore della monumentale opera “Alla ricerca del tempo perduto”, pubblicata in ben sette volumi dal 1913 al 1927. Proust è considerato uno dei più grandi scrittori del panorama mondiale, grazie alla sua scrittura originale, ricca di particolari e dedita alla rappresentazione del sentimento umano. : vita e opere “Ogni lettore, quando legge, legge sé stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in sé stesso”. M. Proust Proust è a tutti gli effetti considerato il maestro del romanzo moderno. La scrittura era per lui mezzo di introspezione per liberare i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Il 10 Luglio 1871 a Parigi nacque il, autore della monumentale opera “Alla ricerca del tempo perduto”, pubblicata in ben sette volumi dal 1913 al 1927.è considerato uno dei più grandi scrittori del panorama mondiale, grazie alla sua scrittura originale, ricca di particolari e dedita alla rappresentazione del sentimento umano. : vita e opere “Ogni lettore, quando legge, legge sé stesso. L’opera delloè soltanto una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in sé stesso”. M.è agli effetti considerato il maestro del romanzo moderno. La scrittura era per lui mezzo di introspezione per liberare i ...

Pubblicità

teatrolafenice : ?? «Cercate di conservare sempre un lembo di cielo sopra la vostra vita» (Marcel Proust). Buona domenica, amici!… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #10luglio 1871 nasce Marcel Proust. Lo scrittore della memoria. #CondividiLaCultura #Letteratura - mrcatalano58 : RT @Paola_Glmnn: 'La vera terra dei barbari non è quella senza Arte, ma quella che, disseminata di capolavori, non sa né apprezzarli né con… - ValentinaStoc15 : RT @IveserVenezia: 'L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi' Il 10 l… - ElenaPaganelli : RT @IveserVenezia: 'L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi' Il 10 l… -