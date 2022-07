Pubblicità

sportli26181512 : Italia, Boattin: 'Francia forte, noi timorose. Ripartiamo dal secondo tempo, possiamo ancora passare': Lisa Boattin… - junews24com : Pagelle Francia Italia femminile: male Bonansea e Girelli, si salva Boattin - - frances14372469 : E invece no GOAAALLLLLL #MartinaPiemonte assist Boattin ?????? #Italia #WEURO2022 - DiavoliR : Francia (4-3-3): Peyraud-Magnin; Périsset, Karchaoui, Renard, Tounkara; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, C… - LeonRMA1990 : ?XI de Francia???? ????Peyraud-Magnin ????Perisset ????Karchaoui ????Renard ????Tounkara ????Geyoro ????Bilbault ????Toletti (quizás… -

Calciomercato.com

... Bertolini ha cambiato due terzi del centrocampo: Rosucci per Galli, Simonetti per Giugliano: al 12', poco prima dell'ingresso di Giacinti per Girelli, sinistro difuori di poco. L'ha ...Al 76' gol della bandiera per la formazione guidata da Bertolini: la firma è di Piemonte , appena entrata in campo, che va a referto di testa su assist di. Il match tra Belgio e Islanda , le ... Italia, Boattin: 'Francia forte, noi timorose. Ripartiamo dal secondo tempo, possiamo ancora passare' Le azzurre cadono all'esordio contro le favorite alla vittoria finale: i gol di Katoto, Cascarino e la tripletta di Geyoro ...Lisa Boattin, terzino della Nazionale femminile, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Francia: "Il nostro europeo non è finito oggi, abbiamo altre due partite per passare il turno. Non vedevam ...