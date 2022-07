Incendio a Roma | ' situazione sotto controllo' Ancora 50 vigili del fuoco in azione

(Di domenica 10 luglio 2022) Dopo una notte di lavoro delle squadre didelè generalmentel'che si è sviluppato nelle attività di autodemolizione e nella vegettra via Togliatti, via ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 m… - Agenzia_Ansa : Il Colosseo avvolto da una nube nera di fumo a causa del maxi incendio divampato nella zona est di Roma, nei pressi… - Agenzia_Ansa : Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle 'esplosioni' provenire dal vasto incendio che sta inter… - liberalunicorno : RT @lucianoghelfi: Le piaghe di #Roma: l’incendio degli sfasciacarrozze di #Centocelle dopo quello di #Malagrotta. E poi #rifiuti ovunque,… - mery_claire91 : RT @vigilidelfuoco: Prosegue l’intervento di 50 #vigilidelfuoco per domare l’#incendio scaturito ieri poco prima delle 17 nella zona di Cen… -

- Un'inchiesta farà luce sulle cause del rogo scoppiato nel quadrante est, il quarto in un mese nella capitale. I cittadini di 15 palazzine hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. L'domato in tarda ...casilino, parlano i residenti di via Filomusi Video Emanuele Gambino/Ag Toiati(Adnkronos) – Dopo una notte di lavoro delle squadre di vigili del fuoco è generalmente sotto controllo l’incendio scoppiato ieri pomeriggio a Roma presso delle attività di autodemolizione e di vegeta ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...