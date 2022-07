GP d’Austria: Leclerc, Verstappen e Hamilton multati per violazione delle norme del parco chiuso (Di domenica 10 luglio 2022) Finale a sorpresa per Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton nel dopo gara del GP d’Austria. Dopo la vittoria di Leclerc infatti, i tre piloti del podio, sono stati convocati dagli steward per violazione delle norme relative al parco chiuso, relativo all’articolo 12.2.1.i. del regolamento. Secondo i comunicati i tre piloti avrebbero violato le istruzioni per lo svolgimento sicuro e corretto della manifestazione. I tre piloti, prima della procedura di peso che va effettuata appena scendono dalle monoposto, sono stati avvicinati dai rispettivi fisioterapisti/assistenti personali, entrati in pista senza autorizzazione, con scambio di oggetti, procedura tassativamente vietata. Tutti e tre sono stati ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) Finale a sorpresa per Charles, Maxe Lewisnel dopo gara del GP. Dopo la vittoria diinfatti, i tre piloti del podio, sono stati convocati dagli steward perrelative al, relativo all’articolo 12.2.1.i. del regolamento. Secondo i comunicati i tre piloti avrebbero violato le istruzioni per lo svolgimento sicuro e corretto della manifestazione. I tre piloti, prima della procedura di peso che va effettuata appena scendono dalle monoposto, sono stati avvicinati dai rispettivi fisioterapisti/assistenti personali, entrati in pista senza autorizzazione, con scambio di oggetti, procedura tassativamente vietata. Tutti e tre sono stati ...

