GF Vip 7 | smentiti altri tre vipponi dati per certi

(Di domenica 10 luglio 2022) Le smentite al GF Vip 7 Chi sarà presente al GF Vip 7? Non lo sappiamo con certezza. Ma chi non ci sarà, invece, potrebbe già essere più chiaro, almeno per quanto riguarda le varie indiscrezioni. In questi giorni, infatti, sono statitre nomi, ovvero Max Felicitas, Rita Dalla Chiesa e Federico Fashion Style. L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : GF Vip 7, rivelati altri tre vipponi (dati per certi) che non parteciperanno al reality -

Novella 2000

Cast Grande Fratelloprossima edizione: tutti gli ultimi rumor C'è da segnalare che oltre loro ...i due sarebbero stati contattati dalla produzione per partecipare al reality sono stati......per il Grande Fratello7 Le ultime ore sono state caratterizzate anche dalle voci riguardanti un rifiuto da parte di Giulia De Lellis al ruolo affidato ora a Orietta Berti . Rumorsda ... GF Vip 7, rivelati altri tre vipponi (dati per certi) che non parteciperanno al reality Dalla fine del Grande Fratello Vip 6 sono state numerose le ipotesi sui probabili ex inquilini della casa più spiata d’Italia che avrebbero ...In autunno tornerà Tale e Quale Show con una nuova edizione dopo il grande successo di quelle passate. Malgrado manchino diversi mesi al ritorno in ...