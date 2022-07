Fusione tra l’italiana Autogrill e e la svizzera Dufry | nasce collosso da 11 miliardi

(Di domenica 10 luglio 2022) Nozze internazionali tra, di cui è azionista la famiglia Benetton, e laun colosso da 11di giro d’affari con una presenza in oltre 60 Nazioni. I cda sono allertati, gli advisor Mediobanca, Citi, Ubs e Credit Suisse al lavoro. L’operazione, annunciata ad aprile, porterà i Benetton a essere più azionisti e meno gestori nella società risultante. Edizione, tramite la controllante Schematrentaquattro, conferirà il 50,3% di azioniinin cambio di titoli di nuova emissione. Dopo l’approvazione Antitrust,diventerà azionista al 50% die scatterà un’offerta di scambio e acquisto (Opas). Azioni ai soci minori di, come ...

Pubblicità

citwittter : RT @ilMenestrelloh: Angelina Jolie al concerto dei Maneskin semplicemente scolpita dagli dei. La figlia Shiloh l’essere perfetto, la fusion… - nocchi_rita : RT @ilMenestrelloh: Angelina Jolie al concerto dei Maneskin semplicemente scolpita dagli dei. La figlia Shiloh l’essere perfetto, la fusion… - FraterVentus : @RaffaeleGianni4 Ci vuole la prima centrale a fusione che potrebbe essere disponibile tra una decina d’anni… - tideiluca97 : @upicciridduu Ma è la fusione tra Skriniar e Insigne - Dorian221190 : RT @ilMenestrelloh: Angelina Jolie al concerto dei Maneskin semplicemente scolpita dagli dei. La figlia Shiloh l’essere perfetto, la fusion… -

L'Unione Sarda.it

I due colossi del travel retail porteranno a termine un'operazione diche vedrà la nascita ... Possibile che l'unionele due realtà comporti la nascita di un nuovo brand, con le aree di ...le domande più pressanti dei non iniziati alle quali vale la pena rispondere ce n è una che ...così pesantemente di Anna Lisa Bonfranceschi L'Europa progetta un nuovo reattore per la... Fusione tra Porto Rotondo e San Teodoro La società di cui è azionista di maggioranza la famiglia di Ponzano si unirà a quella elvetica, nascerà un colosso da 11 miliardi presente in 60 paesi ...Il presidente Alessandro Luongo "E’ giunto il momento di ripartire insieme per un progetto ambizioso e duraturo" ...