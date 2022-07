Europei femminili: è pari per 1-1 tra Olanda e Svezia (Di domenica 10 luglio 2022) Una delle partite più attese di questi Europei femminili, quella tra Olanda e Svezia, termina sull’1-1. Nella casa dello Sheffield United, davanti a più di 21.000 spettatori, due delle grandi favorite alla vittoria del titolo regalano un grande spettacolo. Intensità, qualità tecnica e grandi giocate difensive colorano una bella serata di calcio, dove a fare da cornice e da denominatore assoluto è l’equilibrio. A smuovere il tabellino ci pensano un gol per tempo. Si parte col vantaggio delle scandinave, firmato, al minuto 36, da Andersson, che finalizza una magnifica azione di Asllani. Nella ripresa, invece, le campionesse in carica rimettono le cose a posto, trovando la via del gol con Roord al 52°. Immergiamoci ora più a fondo nelle pieghe di questo entusiasmante match, che chiude la prima giornata del Gruppo C. Il ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 10 luglio 2022) Una delle partite più attese di questi, quella tra, termina sull’1-1. Nella casa dello Sheffield United, davanti a più di 21.000 spettatori, due delle grandi favorite alla vittoria del titolo regalano un grande spettacolo. Intensità, qualità tecnica e grandi giocate difensive colorano una bella serata di calcio, dove a fare da cornice e da denominatore assoluto è l’equilibrio. A smuovere il tabellino ci pensano un gol per tempo. Si parte col vantaggio delle scandinave, firmato, al minuto 36, da Andersson, che finalizza una magnifica azione di Asllani. Nella ripresa, invece, le campionesse in carica rimettono le cose a posto, trovando la via del gol con Roord al 52°. Immergiamoci ora più a fondo nelle pieghe di questo entusiasmante match, che chiude la prima giornata del Gruppo C. Il ...

