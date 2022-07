Di Marzio conferma: #calciomercato #SerieC | @USTS1918, interesse per il giovane portiere della #Rom… (Di domenica 10 luglio 2022) Il re del calciomercato ha appena pubblicato un messaggio molto chiaro che farà parlare di sé nelle prossime ore: #calciomercato #SerieC @USTS1918, interesse per il giovane portiere della #Roma, Davide #Mastrantoniohttps://t.co/86fhW73251 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 6, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 8 retweet e 125 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Di Marzio conferma: #calciomercato #SerieC @USTS1918, interesse per il ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) Il re del calciomercato ha appena pubblicato un messaggio molto chiaro che farà parlare di sé nelle prossime ore:per il#Roma, Davide #Mastrantoniohttps://t.co/86fhW73251 — Gianluca Di(@Di) July 6, 2022 Adell’sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 8 retweet e 125 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca DiL'articolo Diper il ...

Pubblicità

upperclass951 : @simrocchi Tranquillo che Di Marzio non avrebbd fatto 300 articoli se non avesse avuto la conferma - zazoomblog : Di Marzio conferma: #Calciomercato #SerieB @Reggina_1914 incontro in corso a Milano tra Taibi e l… - #Marzio… - taraabtismo : @VolCasciavit Adesso si stanno gasando per un trafiletto di Di marzio in cui dice le stesse cose di Suma, aggiungen… - Dottor_Strowman : Piango siamo arrivati alla mistificazione Il reparto completo è l'attacco, l'archivio la conferma delle parole di… - zazoomblog : Di Marzio conferma: #Calciomercato @TorinoFC_1906 visite mediche iniziate per #Radonjic … - #Marzio #conferma: #… -