Crotone | agguato all’ex sindaco anti-clan di Roccabernarda | indagati due 17enni

(Di domenica 10 luglio 2022) Francesco Coco, exdi) e sottufficiale dei carabinieri in pensione, sarebbe stato aggredito nella notte da due diciassettenni. I minori sono adessoper il pestaggio, a causa del quale Coco si trova ora in prognosi riservata. Uno di loro è il nipote di un esponente delle cosche locali. Sulla loro posizione indagano i carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro che, insieme ai militari del Reparto operativo – Nucleo investigativo di, hanno avviato immediatamente le indagini con il coordinamento della Procura dei minorenni di Catanzaro. L’obiettivo è fare luce sull’accaduto e comprendere le motivazioni alla base dell’aggressione. Verso i due ragazzi non è stato ancora emesso alcun provvedimento giudiziario. La dinamica dei fatti Mentre si cerca ...

Dopo un primo ricovero all'ospedale di, l'ex sindaco è stato trasportato al Pugliese di Catanzaro. L'aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica, all'interno della sua abitazione.Sulla loro posizione indagano i carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro che, insieme ai militari del Reparto operativo - Nucleo investigativo di, hanno avviato immediatamente le ...Il 73enne, ex maresciallo dei carabinieri e cavaliere della Repubblica, è noto per le sue battaglie contro la criminalità ed era già stato vittima di minacce. I sospetti degli inquirenti sul nipote 17 ...Francesco Coco, 73 anni, ex primo cittadino di Roccabernarda, da anni in lotta contro la criminalità organizzata, stava tornando a casa ieri sera quando è stato aggredito da due uomini con il volto co ...