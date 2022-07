Calciomercato Milan – Per Renato Sanches è braccio di ferro con Mendes

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - Gazzetta_it : Scatto Milan, Sanches è più vicino: intesa col Lilla a dieci milioni - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - TheVoiceofFoot1 : ?? #Calciomercato #Milan #PSG Importanti indiscrezioni dalla Francia. Il PSG sarebbe interessato a Khéphren #Thuram… -

Ilha trascinato il rinnovo del contratto di Maldini in modo sconcertante per le lunghe, cosa che ha avuto delle conseguenze e le ripercussioni si stanno vedendo sul. Non può più ...Commenta per primoSkriniar è arrivato ad Appiano Gentile nella serata di ieri, così riporta Tuttosport. Il difensore dell' Inter potrebbe però non restarci a lungo perché il Psg continua a spingere per il suo ...Il Milan ha un accordo con il Lille per Renato Sanches ma non lo ha trovato con il suo agente Jorge Mendes. Secondo la redazione di Calciomercato.com , il Lille avrebbe accettato l’unica offerta che h ...Lo scudetto del Milan vinto nella passata stagione è la dimostrazione che fortunatamente nel calcio non sempre vince il più ricco, ma quasi sempre vince chi riesce ad essere più squadra. Purtroppo acc ...