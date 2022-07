Bremer Inter, incontro col Torino: si punta al prestito con obbligo (Di domenica 10 luglio 2022) Le trattative per portare Gleison Bremer dal Torino all’Inter procedono spedite: gli aggiornamenti sull’accordo L‘Inter vuole Bremer e Bremer vuole l’Inter, su questo non ci piove. Da convincere resta il Torino, arroccato alla cifra di 40 milioni a cui i nerazzurri non vogliono nè possono arrivare; si spera di chiudere a 35. Domani è previsto un nuovo incontro tra Paolo Busardò, entourage del difensore brasiliano, e l’Inter per portare avanti la trattativa: l’intenzione dei nerazzurri è un accordo di prestito con obbligo di riscatto, arrivando così a 30 milioni cash che peserebbero sul bilancio del prossimo anno. Oggi ulteriori contatti telefonici tra le due società per inserire come ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Le trattative per portare Gleisondalall’procedono spedite: gli aggiornamenti sull’accordo L‘vuolevuole l’, su questo non ci piove. Da convincere resta il, arroccato alla cifra di 40 milioni a cui i nerazzurri non vogliono nè possono arrivare; si spera di chiudere a 35. Domani è previsto un nuovotra Paolo Busardò, entourage del difensore brasiliano, e l’per portare avanti la trattativa: l’intenzione dei nerazzurri è un accordo dicon obbligo di riscatto, arrivando così a 30 milioni cash che peserebbero sul bilancio del prossimo anno. Oggi ulteriori contatti telefonici tra le due società per inserire come ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Bremer, solo #Inter (da dicembre). Spariti, come per incanto, gli accostamenti a #Juve, #Milan, #Napoli, #PSG,… - Gazzetta_it : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - FBiasin : #Inter e difesa. #Skriniar: - Il club ascolta offerte che arrivino a 70 milioni. - Per ora quell’offerta non c’è.… - ZonaBianconeri : RT @ABuonansegna: Bisogna sbloccarla quanto prima. La #Juve appena piazzato #DeLigt si fionderà su #Bremer per due motivi molto semplici: -… - ABuonansegna : Bisogna sbloccarla quanto prima. La #Juve appena piazzato #DeLigt si fionderà su #Bremer per due motivi molto sempl… -