Accampamento di fortuna tra Parco e area di sosta per navetta e Marina - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

mayabug2 : @borghi_claudio Ma è un ospedale o un accampamento di trincea con medici di fortuna??? -

LA NAZIONE

Alcune delle immagini del parcheggio nei pressi della piscina immortatale dai consiglieri leghisti Il Meridione d'Italia è tanto bello, quanto storicamente abbandonato dallo Stato. Viareggio Sud, e ci ...... lungo il greto del fiume Roya dove da anni è ormai presente undi stranieri, e si è ... costretti a dormire per strada, sulla spiaggia, lungo il letto del fiume Roja o in rifugi di,... Accampamento di fortuna tra Parco e area di sosta per navetta e Marina Sopralluogo della Lega dopo l’incendio della roulotte: "Tende e panni stesi attorno ai van, c’è chi vive perfino nei camion". Pacchini chiede chiarimenti e autorizzazioni, proteste continue dei reside ..."Da quando il sostegno ai migranti è reato" E' con questo slogan, tradotto anche in francese e in arabo, che un centinaio di no border, verso le 12 ha manifestato a Ventimiglia per l'apertura delle f ...