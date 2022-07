UFFICIALE- Dal Bologna alla Premier: il comunicato del Club (Di sabato 9 luglio 2022) Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata: Aaron Hickey è un nuovo giocatore del Brentford. Il terzino scozzese, classe 2002, ha firmato un contratto quinquennale con i “Bees” e si è trasferito a titolo definitivo dal Bologna. Questa mattina si allenerà già con il suo nuovo Club, in vista della prossima stagione. Aaron ha fatto il suo debutto con la Nazionale maggiore scozzese quest’anno ed ha giocato la partita di qualificazione ai Mondiali contro l’Ucraina. L’allenatore del Brentford, Thomas Frank si è espresso in merito all’acquisto: “Sono molto contento che siamo riusciti ad ingaggiare Aaron. Quello che ha già raggiunto nella sua carriera è impressionante. Ha solo 20 anni ed ha giocato una stagione completa in Scozia così come quasi due in Serie A“. Aaron Hickey Bologna L’allenatore ha poi continuato: “Aaron è bravo con ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata: Aaron Hickey è un nuovo giocatore del Brentford. Il terzino scozzese, classe 2002, ha firmato un contratto quinquennale con i “Bees” e si è trasferito a titolo definitivo dal. Questa mattina si allenerà già con il suo nuovo, in vista della prossima stagione. Aaron ha fatto il suo debutto con la Nazionale maggiore scozzese quest’anno ed ha giocato la partita di qualificazione ai Mondiali contro l’Ucraina. L’allenatore del Brentford, Thomas Frank si è espresso in merito all’acquisto: “Sono molto contento che siamo riusciti ad ingaggiare Aaron. Quello che ha già raggiunto nella sua carriera è impressionante. Ha solo 20 anni ed ha giocato una stagione completa in Scozia così come quasi due in Serie A“. Aaron HickeyL’allenatore ha poi continuato: “Aaron è bravo con ...

