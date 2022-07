Tragedia in mare, papà annega mentre fa il bagno con i figli di 12 e 8 anni: dopo ore di ricerche recuperato il corpo del più piccolo (Di sabato 9 luglio 2022) Tratto in salvo il più grande dei due bimbi, ora è in ospedale. Il mare agitato ha spinto i bagnanti contro gli scogli Leggi su lastampa (Di sabato 9 luglio 2022) Tratto in salvo il più grande dei due bimbi, ora è in ospedale. Ilagitato ha spinto i bagnanti contro gli scogli

