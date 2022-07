(Di sabato 9 luglio 2022) Largaper lonella sgambata odierna contro il. 8-0 senza repliche per i bianconeri liguri Tutto facile per lonell’amichevole giocata oggi contro il. Idihanno vinto agevolmente per 8-0, con il tecnico che ha certamente raccolto buoni segnali dalla sua squadra. A segno per i liguri sono andati Stijepovic (doppietta), Podgoreanu, Kornvig, Gyasi, Agudelo (doppietta) e Nguiamba. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Vittoria agevole per lo #Spezia di Gotti ?? -

Calcio News 24

di gol delloai danni del Ghereina nella amichevole precampionato. La formazione di Gotti si è imposta per 8 - 0 contro la squadra di ospite grazie alle doppiette di Stijepovic e ...DIRETTA VERONA US PRIMIERO (RISULTATO FINALE 9 - 0): HELLAS AAltro gol del Verona al minuto ottantasei, ancora con Sulemana che riceve palla da buona ...di Jacopo D'Antuono) Diretta/... Spezia a valanga sul Gherdeina: vittoria per 8-0 per i ragazzi di Gotti Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Larga vittoria per lo Spezia nella sgambata odierna contro il Gherdeina. 8-0 senza repliche per i bianconeri liguri Tutto facile per lo Spezia nell’amichevole giocata oggi contro il Gherdeina. I ragaz ...