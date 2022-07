Ruba profumi con borsa schermata, arrestato a Limbiate (Di sabato 9 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo ha Rubato profumi nascondendoli un una borsa schermata per superare l’antitaccheggio ed è stato arrestato a Limbiate. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne di origini cubane per furto aggravato di oltre 500 euro di profumi. L’uomo si aggirava all’interno del centro commerciale di Limbiate, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 9 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo hatonascondendoli un unaper superare l’antitaccheggio ed è stato. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio hannoin flagranza di reato un 30enne di origini cubane per furto aggravato di oltre 500 euro di. L’uomo si aggirava all’interno del centro commerciale di, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

