Roma, appiccano incendio ai cassonetti: le fiamme minacciano i locali sulla strada (Di sabato 9 luglio 2022) Roma. Le strade bruciano nella Capitale, ma non si tratta solamente di sterpaglie, incendi spontanei o inneschi provocati dalla combinazione di caldo e vento. In alcuni casi, una buona parte, sono incendi dolosi che prendono di mira soprattutto i cassonetti dell’immondizia. cassonetti dati alle fiamme Di certo il fenomeno non è nuovo in città, ma questa volta le fiamme si sono ingrandite arrivano a minacciare anche dei locali circostanti per i quali l’apprensione è stata alta. Il fatto è accaduto questa notte, intorno all’1:00, in via Riano. Ignoti hanno appiccato un incendio a quattro cassonetti della raccolta di rifiuti che si trovavano nelle adiacenze di alcuni locali della zona. Leggi anche: Roma, vanno a fuoco 12 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 luglio 2022). Le strade bruciano nella Capitale, ma non si tratta solamente di sterpaglie, incendi spontanei o inneschi provocati dalla combinazione di caldo e vento. In alcuni casi, una buona parte, sono incendi dolosi che prendono di mira soprattutto idell’immondizia.dati alleDi certo il fenomeno non è nuovo in città, ma questa volta lesi sono ingrandite arrivano a minacciare anche deicircostanti per i quali l’apprensione è stata alta. Il fatto è accaduto questa notte, intorno all’1:00, in via Riano. Ignoti hanno appiccato una quattrodella raccolta di rifiuti che si trovavano nelle adiacenze di alcunidella zona. Leggi anche:, vanno a fuoco 12 ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, appiccano incendio ai cassonetti: le fiamme minacciano i locali sulla strada - stefanoruvolo : Aggiornamento. Abbiamo la monnezza per strada, i cinghiali che scorazzano e una banda di piromani che appiccano. #Roma - GiovanniTamburi : @LucianoCannito @LelloEsposito5 Appiccano il fuoco, fanno terrorismo urbano poi ci vengono a dire che Gualtieri è p… - teresawolf33 : #incendio per me.. sono gli stessi deficienti negazionisti, che appiccano il fuoco ?? nelle zone di Roma. Vi devono… -

Stop a uno psicofarmaco nel carcere di Cremona, detenuti in rivolta: 80 evacuati La direttrice della casa circondariale, Rossella Padula, a Roma per un impegno istituzionale quando sono scoppiati gli incendi, è rimasta per tutto il tempo in contatto telefonico con il comandante ... Detenuti appiccano fuoco in carcere, 80 evacuati Un gruppo di detenuti è stato evacuato da due reparti del carcere di Cremona a causa di focolai appiccati in alcune celle. "Verso le ore 22 di ieri, alcuni detenuti della Casa Circondariale di Cremona,... Il Corriere della Città Ciccone e Bakunin, due tigri all'università Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... La direttrice della casa circondariale, Rossella Padula, aper un impegno istituzionale quando sono scoppiati gli incendi, è rimasta per tutto il tempo in contatto telefonico con il comandante ...Un gruppo di detenuti è stato evacuato da due reparti del carcere di Cremona a causa di focolai appiccati in alcune celle. "Verso le ore 22 di ieri, alcuni detenuti della Casa Circondariale di Cremona,... Roma, appiccano incendio ai cassonetti: le fiamme minacciano i locali sulla strada Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...