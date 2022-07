Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri trionfa nella 10 km a Parigi Ottima Ginevra Taddeucci terza

Pubblicità

ItaliaTeam_it : SUPERLATIVO! ????? Altro capolavoro #ItaliaTeam, Dario Verani ORO nella 25 km iridata di nuoto di fondo!??????… - sportface2016 : +++DARIO #VERANI SCRIVE UN'ALTRA PAGINA DI STORIA: TRIONFO CLAMOROSO NELLA 25 KM DEL NUOTO DI FONDO AI MONDIALI DI… - Coninews : DARIO RE DELLA MARATONA IN ACQUE LIBERE! ?? Al Lupa Lake di Budapest continua il dominio azzurro! Dario #Verani è C… - OA_Sport : #NUOTO #FONDO Gregorio Paltrinieri trionfa nella 10 km di Parigi, dai connotati olimpici. Molto bene Ginevra Taddeu… - Nicola89144151 : - Wta Finals (ATP Finals su Rai 2) - Mondiali Nuoto in V. Corta (17-22/12) - Mondiali Ciclismo Pista (12-16/10) - C… -

... vengono gestite dai due settori sportivi Pesca di Superficie e Attività Subacquee ePinnato, ... grazie all'intervento deldedicato alla contribuzione in conto interessi, per un importo ...... dagli atleti allenati da Alessandro Addamo, all'ultima rassegna nazionale dei Campionati Italiani di2022 della Federazione Italiana. Una conferma su quanto espresso in vasca a Riccione ...IN AGGIORNAMENTO Fuoriclasse senza pause Gregorio Paltrinieri che, messi alle spalle trionfi e fatiche dei Mondiali di Budapest, si impone anche nella seconda tappa delle World Series, in svolgimento ...Cinquant’anni, doppi laurea, si è cimentata nella micidiale disciplina che prevede chilometri in bici, a nuoto e di corsa. Il traguardo in Austria. «Si ha bisogno di conferme sul potere essere ciò che ...