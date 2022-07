“Non camminate da sole”: il surreale vademecum francese contro le aggressioni degli immigrati (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug — Mentre vengono pubblicate le nuove statistiche sul crimine e Lione si assesta al primo posto, diventando la città più pericolosa di Francia (63 omicidi nel 2021 contro i 61 di Marsiglia e, come termine di paragone, 26 di Napoli, contro i 18 di Roma e 19 di Torino), alcuni gruppi cittadini decidono di creare un vademecum ad uso soprattutto della donne — ma non solo. Nantes, il vademecum per non finire stuprate dagli immigrati Primo caso a Nantes, il volantino è stato proposto con l’ameno titolo I buoni comportamenti per uscire a Nantes in sicurezza. Come dire, «non te la andare a cercare»; una frase che le femministe hanno sempre — a giusto titolo — odiato, ma che adesso diventa d’obbligo proprio come il non detto: ovvero, la pleonastica equazione immigrazione-criminalità. Ma ecco la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug — Mentre vengono pubblicate le nuove statistiche sul crimine e Lione si assesta al primo posto, diventando la città più pericolosa di Francia (63 omicidi nel 2021i 61 di Marsiglia e, come termine di paragone, 26 di Napoli,i 18 di Roma e 19 di Torino), alcuni gruppi cittadini decidono di creare unad uso soprattutto della donne — ma non solo. Nantes, ilper non finire stuprate dagliPrimo caso a Nantes, il volantino è stato proposto con l’ameno titolo I buoni comportamenti per uscire a Nantes in sicurezza. Come dire, «non te la andare a cercare»; una frase che le femministe hanno sempre — a giusto titolo — odiato, ma che adesso diventa d’obbligo proprio come il non detto: ovvero, la pleonastica equazione immigrazione-criminalità. Ma ecco la ...

Pubblicità

leone52641 : RT @Andre_Neo89: A tutti coloro che soffrono, non importa la ragione, non sentitevi sbagliati, sentitevi speciali e camminate a testa alta;… - Elyspap : @luca_e_mai_piu @CriticaMente610 A Vignola fulmini , saette , vento e pioggia.. il tutto è durato 15 minuti.. appen… - sardinan_guy : @valentina_mulas @CaprettoPaul In genere le scarpe da corsa sono comode per camminare. Ci sono quelle specifiche pe… - AnnapaolaMarco : @avantibionda Lo dico sempre, non camminate, correte, guidate,... guardando 'sti 'cavolo' di cell: fermatevi e fate… - jack_porru : @2centesimi Girare per le campagne/montagne da soli non è bellissimo, ma non è neppure così brutto, io lo faccio sp… -

TEATRO A CAMPSIRAGO, UNA FINESTRA VERDE AFFACCIATA SUL MONDO Emerge infatti in questo modo l'umanità di un eroe - non eroe che desidera liberarsi dai dubbi, ... Oltre alle camminate performative nei boschi a contatto con la natura il festival è uscito dalla ... Vacanzaltre / Una bellissima estate emiliana Chi non ha tempo o voglia di spulciare in autonomia può affidarsi a Trame d'Italia , piattaforma ... fino alla scoperta delle atmosfere orientali di Salsomaggiore Terme e alle camminate lungo la Via ... Altroconsumo Tra valli, cime e dei calici di bianco, la Valle d'Aosta da non dimenticare Una passeggiata seguendo non più le piste da sci, ma quelle tra i filari di vite, alla scoperta di una regione dalla viticoltura interessante ma ancora .... Cammini, Parchi, Borghi', l'ultima nata del ... Emerge infatti in questo modo l'umanità di un eroe -eroe che desidera liberarsi dai dubbi, ... Oltre alleperformative nei boschi a contatto con la natura il festival è uscito dalla ...Chiha tempo o voglia di spulciare in autonomia può affidarsi a Trame d'Italia , piattaforma ... fino alla scoperta delle atmosfere orientali di Salsomaggiore Terme e allelungo la Via ... Passeggiate in montagna in sicurezza: 10 consigli Una passeggiata seguendo non più le piste da sci, ma quelle tra i filari di vite, alla scoperta di una regione dalla viticoltura interessante ma ancora .... Cammini, Parchi, Borghi', l'ultima nata del ...