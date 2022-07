(Di sabato 9 luglio 2022) È stato liberato inpadre Peter Amodu. Era statolo scorso 6 luglio lungo l’autostrada Otukpo-Ugbokolo, nello Stato del Benue, nel sud est del Paese. Lo fa sapere il segretariato diocesano di Otupko. «Ringraziamo tutti i sacerdoti, i religiosi, i laici e tutte le persone di buona volontà che hanno mostrato una forte solidarietà e pregato per un rilascioe sicuro per il nostro fratello», sottolinea la nota. LEGGI ANCHE Liberato con un blitz di polizia il missionario italianoin: caccia airi in fugaun altro prete cattolico in: i giornali italiani tacciono, Papa Bergoglio pure, il rapimento di padre Peter Amodu Padre Peter Amodu,...

SecolodItalia1 : Nigeria, rilasciato il sacerdote rapito mentre si recava a celebrare la Messa. In crescita i sequestri… - dieffepi : RT @acs_italia: ***Buone notizie! P. Peter Amodu rapito il #6luglio scorso è stato rilasciato ieri sera #8luglio dai suoi rapitori. ACS rin… - ottovanz : RT @acs_italia: ***Buone notizie! P. Peter Amodu rapito il #6luglio scorso è stato rilasciato ieri sera #8luglio dai suoi rapitori. ACS rin… - camballet : RT @acs_italia: ***Buone notizie! P. Peter Amodu rapito il #6luglio scorso è stato rilasciato ieri sera #8luglio dai suoi rapitori. ACS rin… - acs_italia : RT @acs_italia: ***Buone notizie! P. Peter Amodu rapito il #6luglio scorso è stato rilasciato ieri sera #8luglio dai suoi rapitori. ACS rin… -

