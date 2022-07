Maneskin al Circo Massimo sabato 9 luglio: vietato l’alcol ‘da asporto’, preoccupazione per i contagi Covid (Di sabato 9 luglio 2022) Roma. C’è trepidante attesa per il concerto dei Maneskin al Circo Massimo che si terrà stasera, sabato 9 luglio. Se da un lato la gioia dei fan è davvero incontenibile, dall’altro i provvedimenti volti alla tutela della pubblica sicurezza non si fanno certo attendere. Saranno circa 70 mila le persone che assisteranno al concerto della band che, in soli due anni, è riuscita a farsi conoscere in tutto il mondo, raccogliendo consensi e successi. Il primo provvedimento della prefettura per il concerto Proprio in vista del gran numero di persone presenti al Circo Massimo, erano state varate delle misure di sicurezza inizialmente molto rigide. L’ordinanza, firmata ieri dal prefetto Matteo Piantedosi vietava la vendita e il consumo di alcol — birre, vino, superalcolici — in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 luglio 2022) Roma. C’è trepidante attesa per il concerto deialche si terrà stasera,. Se da un lato la gioia dei fan è davvero incontenibile, dall’altro i provvedimenti volti alla tutela della pubblica sicurezza non si fanno certo attendere. Saranno circa 70 mila le persone che assisteranno al concerto della band che, in soli due anni, è riuscita a farsi conoscere in tutto il mondo, raccogliendo consensi e successi. Il primo provvedimento della prefettura per il concerto Proprio in vista del gran numero di persone presenti al, erano state varate delle misure di sicurezza inizialmente molto rigide. L’ordinanza, firmata ieri dal prefetto Matteo Piantedosi vietava la vendita e il consumo di alcol — birre, vino, superalcolici — in ...

