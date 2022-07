Giappone | uccidendo Abe il killer voleva colpire un leader religioso | La polizia | Gravi falle nella sicurezza

(Di sabato 9 luglio 2022) La madre dell'attentatore aveva messo in difficoltà economica la famiglia cedendo denaro alla setta, che l'assassino riteneva in qualche modo legata all'ex ...

Pubblicità

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Giappone, uccidendo Abe il killer voleva colpire un leader religioso #abe #shinzoabe #tetsuyayamagami #giappone https… - Davide70405052 : RT @Stefani21565813: Giappone, uccidendo Abe il killer voleva colpire un leader religioso Anche qui, non sapremo mai la verità. - Stefani21565813 : Giappone, uccidendo Abe il killer voleva colpire un leader religioso Anche qui, non sapremo mai la verità. - SetheshEyethen : Alla fine il fanatismo religioso centra ugualmente. Il mistero si infittisce ??. - zazoomblog : Giappone uccidendo Abe il killer voleva colpire un leader religioso - #Giappone #uccidendo #killer #voleva -

La madre dell'attentatore aveva messo in difficoltà economica la famiglia cedendo denaro alla setta, che l'assassino riteneva in qualche modo legata all'ex ...La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei personaggi pubblici in. Al ...dal terremoto di magnitudo 6 che ha scosso le province sud - orientali dell'Afghanistanpiù di ...La polizia della prefettura di Nara ha però specificato che l’attentato ad Abe non si deve a motivi di “rancore contro le convinzioni politiche di Shinzo Abe”. Kishida ha provveduto a condannare “nel ...Nel 1960 venne assassinato durante un comizio il leader socialista Inejiro Asanuma da estremisti di destra, che nel 1978 cercarono di uccidere anche il primo ministro… Leggi ...