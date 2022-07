Franco Morbidelli | vita dura in Yamaha | ma c’è un campione che lo rincuora

(Di sabato 9 luglio 2022) L’esperienza in, fin qui, non è certo da incorniciare. Soprattutto se paragonata alle prestazioni che sta sfoderando ildel mondo Fabio Quartararo, attuale leader della classifica piloti e suo compagno di box.si è lasciato andare raccontando del suo momento poco positivo nel team giapponese: l’italo-brasiliano dovrà alzare l’asticella delle sue prestazioni ed avrà, quindi, diverso lavoro da svolgere in questo lasso di tempo deputato alla pausa. Il centauro può contare, in questo periodo chiaroscuro, sul conforto di Valentino Rossi che consiglia eil pilota. Le parole didi(Credit foto ...

Secondo Fabio Quartararo, il team RNF infatti non è stato comunque di grande aiuto , mentre il compagno di squadrapunta su Suzuki, che nella stagione 2020 è riuscita a vincere il ...L'ex vice - campione del mondo sta attraversando un momento difficile ma sa chi lo sta aiutando e chi no di Andrea Gussoni F rancosta passando un momento difficile . L'ex vice - campione del mondo ha parlato di come il suo compagno di squadra Fabio Quartararo ottenga molto di più dal pacchetto Yamaha M1. 'Essere lì è ...Prima parte di stagione complicata per Morbidelli in MotoGP: il pilota Yamaha ha parlato delle sue difficoltà e del rapporto con Rossi ...L'italo-brasiliano parla anche del confronto con Quartararo: "È difficile fare quello che fa lui", ha detto ROMA - Pochi punti e prestazioni non in inea con le aspettative: è questo il 2022 di Franco ...