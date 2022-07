Francesco Facchinetti, tragico incidente per un amico, il suo sfogo: “Lasciato 5 ore sull’asfalto” (Di sabato 9 luglio 2022) Francesco Facchinetti tira fuori rabbia e dolore dopo la morte del fratello di un suo caro amico. Un drammatico incidente e Michele Garruto ha perso la vita ma a questo si aggiunge altro: il dramma di averlo Lasciato per 5 ore sull’asfalto davanti ai suoi cari. E’ morto per un incidente in moto sulla strada provinciale nei pressi si Saronno; era il fratello di un collaboratore di Francesco Facchinetti, una persona con cui lavora, che conosce benissimo. Facchinetti torna sui social e denuncia quanto accaduto con un video. Michele Garruto aveva 30 anni, è morto due giorni fa, uno strazio immenso per la sua famiglia, per il fratello. Racconta ai follower cosa è accaduto, racconta perché il corpo senza vita è rimasto lì ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 luglio 2022)tira fuori rabbia e dolore dopo la morte del fratello di un suo caro. Un drammaticoe Michele Garruto ha perso la vita ma a questo si aggiunge altro: il dramma di averloper 5 oredavanti ai suoi cari. E’ morto per unin moto sulla strada provinciale nei pressi si Saronno; era il fratello di un collaboratore di, una persona con cui lavora, che conosce benissimo.torna sui social e denuncia quanto accaduto con un video. Michele Garruto aveva 30 anni, è morto due giorni fa, uno strazio immenso per la sua famiglia, per il fratello. Racconta ai follower cosa è accaduto, racconta perché il corpo senza vita è rimasto lì ...

Pubblicità

MondoTV241 : Francesco Facchinetti contro gli influencer appoggia chef Nunez #francescofacchinetti #edgarnunez - infoitcultura : “Non voglio più vivere qui”, Francesco Facchinetti quasi in lacrime: un lutto lo ha colpito - infoitcultura : Francesco Facchinetti, morto l'amico in un incidente: «Lasciato 5 ore sull'asfalto per un cavillo burocratico. - zazoomblog : Francesco Facchinetti TikTok la rabbia per il lutto del suo amico: cos’è successo - #Francesco #Facchinetti… - glooit : Grave lutto e indignazione per Francesco Facchinetti leggi su Gloo -