F1, Max Verstappen: “È stato divertente, all’inizio le Ferrari hanno lottato e io mi sono staccato” (Di sabato 9 luglio 2022) Max Verstappen si aggiudica la Sprint Race di Spielberg e conferma così la pole position per la partenza del Gran Premio d’Austria 2022, undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha difeso la prima posizione dagli attacchi di Carlos Sainz in curva 3 al primo giro, gestendo poi la leadership senza problemi fino alla bandiera a scacchi. “È bellissimo vedere così tanto arancione sulle tribune. È stata una gara discreta, avevamo un buon passo all’inizio. Dopo eravamo molto equilibrati in termini di ritmo con le Ferrari, però è stato divertente. Le sprint devono essere così, per poter spingere dall’inizio alla fine“, le prime dichiarazioni a caldo del campione iridato in carica. “Loro all’inizio hanno battagliato e ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Maxsi aggiudica la Sprint Race di Spielberg e conferma così la pole position per la partenza del Gran Premio d’Austria 2022, undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha difeso la prima posizione dagli attacchi di Carlos Sainz in curva 3 al primo giro, gestendo poi la leadership senza problemi fino alla bandiera a scacchi. “È bellissimo vedere così tanto arancione sulle tribune. È stata una gara discreta, avevamo un buon passo. Dopo eravamo molto equilibrati in termini di ritmo con le, però è. Le sprint devono essere così, per poter spingere dalla fine“, le prime dichiarazioni a caldo del campione iridato in carica. “Lorobattagliato e ...

