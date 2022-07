Clima estremo in Europa: molti i paesi colpiti (Di sabato 9 luglio 2022) Il Clima estremo dovuto al caldo e alla siccità, con picchi ben superiori ai 40 gradi, sembra non interessare unicamente l’Italia. Sono infatti diversi i paesi, perlopiù localizzati nell’area del Mediterraneo, dove la siccità sta mettendo a dura prova l’ambiente, l’agricoltura e la produzione di energia. Clima estremo in Europa: cosa sta succedendo e quali Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 luglio 2022) Ildovuto al caldo e alla siccità, con picchi ben superiori ai 40 gradi, sembra non interessare unicamente l’Italia. Sono infatti diversi i, perlopiù localizzati nell’area del Mediterraneo, dove la siccità sta mettendo a dura prova l’ambiente, l’agricoltura e la produzione di energia.in: cosa sta succedendo e quali

Pubblicità

Billa42_ : Clima estremo in Europa: molti i paesi colpiti - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: Grave #alluvione in #Australia: colpita l'area metropolitana di #Sidney. - IStremato : @moramatteo Il cambiamento climatico c'è. Ma c'è chi nega l evidenza. Il film con di caprio DONT LOOK UP fa capire… - xarkzs : RT @meteoredit: Grave #alluvione in #Australia: colpita l'area metropolitana di #Sidney. - meteoredit : Grave #alluvione in #Australia: colpita l'area metropolitana di #Sidney. -