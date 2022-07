Chieti | 15enne con problemi psichiatrici uccide il nonno

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 9 luglio 2022) Un uomo di 78 anni è morto, nella notte, dopo essere stato aggredito, ieri pomeriggio, dal nipote, uncon. Il ragazzo, che viveva con i nonni materni in una casa di Bucchianico (), avrebbe colpito ilcon una sedia e un aspirapolvere dopo una lite con la nonna. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara con diversi traumi al volto e varie fratture e per lui non c’è stato niente da fare. Il nipote è in ospedale in stato di arresto Il nipote subito dopo l'aggressione si era chiuso nella sua stanza ed è uscito solo dopo l'intervento dei carabinieri. Condotto da un'ambulanza del 118 all'ospedale di, ha trascorso la notte in stato di arresto per tentato omicidio.