Calciomercato Atalanta, prosegue la trattativa per Pinamonti: l'attaccante ha dei dubbi (Di sabato 9 luglio 2022) Calciomercato Atalanta: i nerazzurri proseguono le trattativa con l'Inter per Pinamonti, ma l'attaccante avrebbe ancora dei dubbi L'Atalanta e l'Inter continuano a trattare per Andrea Pinamonti, rientrato in nerazzurro dopo il prestito all'Empoli. I due club lavorano a un accordo, ma il problema potrebbe essere lo stesso attaccante. Secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo, infatti, Pinamonti avrebbe ancora dei dubbi sulla destinazione atalantina e non avrebbe ancora sciolto tutte le riserve dato che all'Atalanta sono ancora presenti in rosa sia Zapata che Muriel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

