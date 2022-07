Buoni postali, boom dei rendimenti: effetto inflazione, in un mese da 0,5 al 2% i titoli fruttiferi (Di sabato 9 luglio 2022) In poco meno di un mese, i tassi offerti sui Buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono saliti fino, in alcuni casi, a quadruplicarsi. Anche questo, se si vuole, il segno di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 9 luglio 2022) In poco meno di un, i tassi offerti suiemessi dalla Cassa depositi e prestiti sono saliti fino, in alcuni casi, a quadruplicarsi. Anche questo, se si vuole, il segno di...

Pubblicità

infoiteconomia : Poste alza gli interessi dei buoni fruttiferi postali: quanto si guadagna - infoiteconomia : Buoni postali, boom dei rendimenti: effetto inflazione, in un mese da 0,5 al 2% i titoli fruttiferi - qui_finanza : Poste alza gli interessi dei buoni fruttiferi postali: quanto si guadagna - infoiteconomia : Per combattere l’inflazione Poste Italiane raddoppia gli interessi dei buoni fruttiferi postali - businessonlinei : Come funzionano i buoni postali cointestati secondo regole 2022 -