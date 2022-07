Brutto incidente per il cantante: le immagini dall’ospedale, cos’è successo (Di sabato 9 luglio 2022) Brutto incidente per il famoso cantante: le immagini dall’ospedale, cos’è successo; il racconto attraverso i social. Un’immagine in cui si mostra disteso su una barella, col collare cervicale. È così che il famoso cantante annuncia di essere rimasto vittima di un incidente, allegando anche il video del Brutto episodio. Sul suo canale social, la star L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 9 luglio 2022)per il famoso: le; il racconto attraverso i social. Un’immagine in cui si mostra disteso su una barella, col collare cervicale. È così che il famosoannuncia di essere rimasto vittima di un, allegando anche il video delepisodio. Sul suo canale social, la star L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

stefano_gatto97 : RT @LiguriaNotizie: Brutto incidente a Borzoli, centauro al San Martino in codice rosso - pascale_carmela : @Sabrina87157111 @DebyLomb @Maicol27803210 @Gliocchinonmen1 È stabile per ora è stato un brutto incidente - sulsitodisimone : RT @LiguriaNotizie: Brutto incidente a Borzoli, centauro al San Martino in codice rosso - LiguriaNotizie : Brutto incidente a Borzoli, centauro al San Martino in codice rosso - Gosazer : #ForAllMankind, che brutto vedere ancora Psycho Danny, ma un incidente spaziale, un problema di salute, un marziano… -