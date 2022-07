(Di venerdì 8 luglio 2022), il muratore d’origine polacca che uccise suoMatias di 10, è stato. Lo ha deciso la Corte d’Assise di, accogliendo le accuse formulate dalla Procura. Il 45enne era accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Lo scorso 16 novembreera uscito da un ospedale di Roma dove era ricoverato per Covid. Decise di andare a Vetralla, in provincia di, nella casa dove suoMatias viveva con la madre. A trovare il corpo del bambino di 10senza vita nella sua camera da letto fu proprio la mamma. L’uomo, chegià un divieto di avvicinamento alla famiglia, glitagliato la ...

Pubblicità

PaolaManica1 : @martaottaviani @ale_dibattista Cioè niente! Ci aveva provato in una falegnameria a Viterbo. Ha fallito anche lì! U… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Lucio Ceccarelli? Il #6luglio 2015 è scomparso da #Vallerano (#Viterbo). Aveva un appuntamento con i… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Lucio Ceccarelli? Il #6luglio 2015 è scomparso da #Vallerano (#Viterbo). Aveva un appuntamento con i… - MADERY375 : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Lucio Ceccarelli? Il #6luglio 2015 è scomparso da #Vallerano (#Viterbo). Aveva un appuntamento con i… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Lucio Ceccarelli? Il #6luglio 2015 è scomparso da #Vallerano (#Viterbo). Aveva un appuntamento con i… -

Open

La sentenza è arrivata intorno alle 13:45: l'uomoconfessato davanti alla Corte d'Assise didi aver premeditato l' omicidio .raccontato di essere entrato in casa quando non c'era ...I giudici della prima Corte d'Assise dilo disposto per l'uomo, accusato di omicidio ... La corte ha accolto la richiesta formulata dalla pm, Paola Conti,chiesto la condanna all'ergastolo. Viterbo, aveva ucciso il figlio di 10 anni tagliandogli la gola: Mirko Tomkow condannato all’ergastolo Lo scorso 16 novembre ha ucciso il figlio Matias a coltellate, oggi Mirko Tomkow è stato condannato all'ergastolo. Arrivata intorno alle 13:45 la sentenza, l'uomo ha ...Gli aveva tappato la bocca con lo scotch, e poi gli aveva inferto 3 coltellate mortali. È stato condannato all’ergastolo Mirko Tomkow, il 45enne che lo scorso 16 novembre ha ucciso il figlio Matias a ...