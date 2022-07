VIDEO F1 | l’incidente di George Russell con la Mercedes

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sessione di qualifiche odierne decisamente negative per la: il Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1 non è di certo iniziato nel migliore dei modi per la scuderia tedesca, che in occasione del Q3 ha visto andar fuori in successione prima Lewis Hamilton e poi il suo compagno di squadra,. Nulla di grave, fisicamente parlando, per entrambi i piloti che non hanno risentito di alcuna conseguenza nonostante gli impatti avuti con le proprie vetture non siano stati propriamente morbidi. Chi è stato penalizzato di più tra i due dalè Lewis Hamilton, che dovrà partire dalla decima posizione in griglia domani per la sprint race. Nonostante, invece,ha comunque avuto modo di conquistare la quinta posizione in griglia ...