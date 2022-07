Una donna cinese ha trascorso un decennio a scrivere su Wikipedia una storia falsa sulla Russia (Di venerdì 8 luglio 2022) E se su Wikipedia esistesse una storia completamente inventata della Russia tardo medievale? In effetti, è così. Secondo quanto riportato da Sixth tone, attraverso lo pseudonimo Zhemao, una donna cinese ha scritto più di 200 articoli inventati con dettagli su battaglie mai avvenute, personaggi mai nati e miniere d’argento mai esistite. A scoprire l’imbroglio lo scrittore di racconti fantasy di nome Yifan. Era in cerca di ispirazione, quando ha appreso per la prima volta della grande miniera d’argento di Kashin. Fondata dal principato di Tver, uno stato indipendente dal XIII al XV secolo, la miniera è cresciuta fino a diventare una delle più grandi industrie del mondo della prima età moderna, grande come una città, gestita da circa 30.000 schiavi e 10.000 liberti. La sua favolosa ricchezza ne fece una ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 luglio 2022) E se suesistesse unacompletamente inventata dellatardo medievale? In effetti, è così. Secondo quanto riportato da Sixth tone, attraverso lo pseudonimo Zhemao, unaha scritto più di 200 articoli inventati con dettagli su battaglie mai avvenute, personaggi mai nati e miniere d’argento mai esistite. A scoprire l’imbroglio lo scrittore di racconti fantasy di nome Yifan. Era in cerca di ispirazione, quando ha appreso per la prima volta della grande miniera d’argento di Kashin. Fondata dal principato di Tver, uno stato indipendente dal XIII al XV secolo, la miniera è cresciuta fino a diventare una delle più grandi industrie del mondo della prima età moderna, grande come una città, gestita da circa 30.000 schiavi e 10.000 liberti. La sua favolosa ricchezza ne fece una ...

