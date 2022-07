Ultime Notizie Roma del 08-07-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Giappone in apertura purtroppo è morto l'ex premier shinzo Abe vittima di un attentato oggi durante un evento anara AB è 67 anni è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco dopo che il secondo proiettile ha colpito alla schiena l'ex primo ministro si è accasciato è andata in arresto cardiorespiratorio il suo presunto assalitori è stata arrestata La polizia ha catturato un 41enne ex militari delle forze di autodifesa ad un'accusa di omicidio l'uomo residente locale riuscito a illudere la sicurezza avvicinarsi ad AB è impegnato in un discorso elettorale il 41enne ha dichiarato di non aver agito per motivazioni politiche ma per risentimento nei confronti dell'ex premier non si è trattato di una questione di credo Puliti non li ...