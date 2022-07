Traffico bloccato sulla A2 per un veicolo in fiamme (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È temporaneamente bloccato il Traffico, in direzione sud, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” al km 65,500, a Sicignano degli Alburni, nel Salernitano, per un veicolo in fiamme. Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. (Foto di repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È temporaneamenteil, in direzione sud, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” al km 65,500, a Sicignano degli Alburni, nel Salernitano, per unin. Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. (Foto di repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

